Stadtrat in Neuss : Ältestenrat stellt politische Handlungsfähigkeit der Stadt sicher

Der Ältestenrat trifft während der Corona-Krise die dringenden Beschlüsse. Diese müssen aber später vom Rat genehmigt werden. Foto: Stadt Neuss/Peter Fischer/Stadt Neuss

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer hält daran fest, dass es vorerst keine Präsenz-Sitzungen des Rates oder seiner Ausschüsse geben wird. Das sei auch Konsens zwischen den Ratsfraktionen.

In anderen Städten würde diskutiert und darauf gedrängt, zu dieser Form der Beratung möglichst schnell zurückzukehren, sagt er, doch das sei in der gegenwärtigen Corona-Krise gesundheitlich nicht zu verantworten. Gleichwohl solle versucht werden, die gewählten Mandatsträger wieder stärker in die Arbeit einzubinden, sagt Breuer.

Die für das Jahr 2020 festgelegten Sitzungstermine, so Breuers Ansatz, sollen von der Verwaltung ganz normal vorbereitet werden. Allerdings muss ab sofort in den Unterlagen zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt auch ein Hinweis auf die Dringlichkeit zu finden sein. Das soll bei der Bewertung der Sachlage helfen, falls die Sitzung doch ausfallen muss. Die inzwischen üblich gewordenen Vorbesprechungen mit den jeweiligen Ausschussvorsitzeden und allen Sprechern der Fraktionen sollen wieder aufgenommen werden, allerdings in Form einer Video-Konferenz. Auch diese Runde kann dann eine Einschätzung zu der Frage geben, welcher Punkt dringlich ist und entschieden werden muss – und welcher Beschluss noch Aufschub duldet.

In seiner am Wochenende verbreiteten und inzwischen fünften Videobotschaft stellte Breuer klar, dass die Spitzen der Kommunalpolitik über die wichtigen Entscheidungen und Maßnahmen der Verwaltung ständig unterrichtet werden. Das geschah nicht zuletzt am Freitagabend, als der Ältestenrat, also die Runde der Dezernenten und Fraktionsvorsitzenden tagte. In diesem Gremium werden Dringlichkeitsbeschlüsse gefasst, allerdings nur, wenn dies einstimmig geschieht.

Am Freitag wurde zum Beispiel festgelegt, dass die Beiträge für die Kindergärten und die Offenen Ganztagsschulen für den April nicht erhoben werden und auch nicht nachgezahlt werden müssen. Aber auch diese einstimmigen Entscheidungen müssen dem Stadtrat in Gänze noch einmal zur Genehmigung vorgelegt werden und könnten dann auch noch einmal diskutiert werden, betonte Breuer. Die Rechte dieses höchsten politischen Gremiums der Stadt bleiben unbeschnitten.

Die Selbstverwaltung in dieser Form zu sichern, deckt sich mit den Empfehlungen des Landesinnenministerium. Nur im schriftlichen „Umlauf“ gefasste Beschlüsse werden ausdrücklich ungültig genannt.

(NGZ)