Adventskalender Rhein-Kreis Neuss : So gelingt ein weihnachtliches Hauptgericht

Neuss Wer an Weihnachten keine Lust auf deftiges Essen hat, kann ein Fischgericht probieren. Rainer Reuß zeigt, wie es gemacht wird.

Wenn Rainer Reuß in der Küche steht bereitet er am liebsten aufwendige Menüs zu. Der Neusser ist nicht nur ehemaliger Schützenkönig, sondern auch Freizeitkoch. Mit einigen Freunden hat er vor knapp 20 Jahren einen lockeren Kochclub gegründet, darüber hinaus lädt er Bekannte und Familie gerne zum Essen ein. Für den NGZ-Online-Adventskalender verrät er eines seiner liebsten Rezepte – „ein Zanderfilet auf Zwartweizenrisotto mit einer Sternanis-Fenchel-Sauce.“ Fisch an den Festtagen ist zwar eher ungewöhnlich. Doch: „Sternanis verleiht die weihnachtliche Note“, sagt er, „außerdem ist es nicht so deftig wie andere Gerichte.“