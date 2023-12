Adventsfenster in Neuss Josef und Maria helfen beim Dorfputz in Hoisten

Dass „Müll“ in ihrer Geschichte vorkommen musste, darüber waren sich die drei Damen vom Dorfputz einig und so „ging das Gebot aus von der Initiative Dorfputz, dass jeder sich aufmachen möge, Müll zu sammeln.“ Mit viel Lokalkolorit und dörflichen „Insidern“ führte die Geschichte einmal rund ums Dorf und nahm dabei Themen des Jahres aufs Korn: So fragte sich Josef, ob denn beim Bau der Feuerwache Süd eine Schutzzone missachtet worden sei und suchte sodann am Friedhof vergeblich nach einer Glocke für ein Geläut. Und auch (echte) Fundstücke spielten eine Rolle, wenn Maria das im Park Alter Friedhof gefundene Tablet dem Dorfpolizisten Münker überreicht.