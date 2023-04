Mobilitätswende in Neuss ADFC möchte eine City ohne Durchgangsverkehr

Bevor der ADFC mit seinen Gedanken an die Öffentlichkeit geht, beschäftigte sich der Arbeitskreis Radnetz mit dem Thema und nahm dabei am Vorbild niederländischer Kommunen wie Utrecht und Groningen Maß. Diese würden ihr Stadtgebiet in Zonen einteilen, die von außen nach innen immer weniger durchlässig für individuellen Autoverkehr werden, berichten die ADFC-Verantwortlichen. Genau so ein Konzept brauche man auch für Neuss – und könne das in einer Stadt der kurzen Wege auch darstellen.