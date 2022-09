Mobilität in Neuss : ADFC lehnt Pläne für neue Rheinbrücke ab

Mobilität in Neuss

Neuss Eine Straßenbrücke wäre ein falsches Signal, sagt die Neusser Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Auch Bürgermeister Reiner Breuer sieht die CDU-Pläne kritisch.

Eine zusätzliche Rheinquerung für Radfahrer unterstützt der ADFC, eine vollwertige Brücke, von der Jan-Philipp Büchler (CDU) spricht, lehnt der Fahrradclub aber entschieden ab. Eine Straßenbrücke würde nur den Pendlerverkehr mit dem eigenen Auto fördern, heißt es in einer Stellungnahme zu einem CDU-Antrag, der am Freitag (23.) den Stadtrat beschäftigt. Das wäre ein falsches Signal. Eine Verkehrswende erreiche man so nicht.