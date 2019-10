Acoustic Concerts in Neuss : Konzerte mit Künstlern aus aller Welt

Acoustic Concerts in Neuss

Neuss Als die Reihe „Acoustic Concerts“ mit Weltmusik vor sieben Jahren etabliert wurde, hatte wohl kaum jemand diesen Erfolg erwartet.

Die „Acoustic Concerts“ im Kulturkeller haben sich über die Grenzen der Stadt hinaus zu einem Forum für Weltmusik auf höchstem Niveau entwickelt. „Ich hätte zu Beginn der Reihe vor sieben Jahren nicht gedacht, dass uns das so schnell gelingt“, sagt die Neusser Kulturdezernentin Christiane Zangs. „Denn wie bei all unseren Konzerten in den einzelnen Reihen ist auch für die Weltmusik Qualität oberstes Kriterium.“ Nach Meinung der Dezernentin bietet besonders Kultur die Chance, sich auszutauschen, wie es ansonsten, gesamtgesellschaftlich gesehen, nicht möglich ist.