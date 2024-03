Acoustic Concert in Neuss Musik global gehört

Mit einer eurozentrischen Perspektive übersieht man häufig, wie viele Regionen es noch auf der Welt gibt, die Kulturlandschaften sind und in denen Kunst genauso gewertschätzt und fortentwickelt wird wie hier in Europa. Kunst und Kultur sind in diesen Regionen anders, sie haben vielleicht andere Ursprünge und Ausprägungen als hierzulande. Dennoch ist deren Kultur oftmals eines gemein mit unserer: Sie bereiten den Menschen Freude und sind der Kitt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und mehr noch: Gleichgültig, ob Literatur, Malerei oder Musik, all das öffnet die Herzen der Menschen und lässt sie sich miteinander verbinden. Kunst und Kultur tragen so nachhaltig zum Frieden auf der Welt bei.