Foto-Kampagne von acht Vereinen in Neuss : Schützen-Appell: Wir lassen impfen!

Von den Reuschenberger Bürgerschützen ging der Impuls zur Kampagne aus. Fotografieren ließen sich (v.l:) Daniel Schillings, Patrick Pohl, Heinz-Georg Spelter und Markus Icking. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Neuss Impfen, impfen, impfen: Was alleine herausführt aus der Corona-Pandemie, ist auch den Schützen in Neuss klar. Acht Vereine rühren deshalb in einer gemeinsamen Anstrengung die Trommel.

Von Christoph Kleinau

Zwar ist spätestens nach dem Schausteller- und Schützengipfel am Freitag allen klar, dass die Festsaison auch 2021 eigentlich mehr oder weniger gelaufen ist, bevor es richtig hätte losgehen sollen. Aber darum alleine geht es den Schützen nicht. „Wir machen uns große Sorgen um das soziale Miteinander“, sagt Daniel Schillings, Präsident der Reuschenberger Bürgerschützen, die die Aktion „Schützen impfen - impfen schützt“ schon im Februar angeregt hatten. Facetime, Videokonferenzen oder andere virtuelle Möglichkeiten würden bei jüngeren Schützen vielleicht regelmäßige Treffen noch eine zeitlang ersetzen können, sagt Schillings, doch die Älteren würden dies weniger nutzen. Und alle gemeinsam empfinden es zunehmend als hart, dass gesellige Veranstaltungen und Feste weiter ausfallen.

Sehen sich an der Seite der Schützen: Volker Kallenberg, Norbert Lupp, Josef Kremer und Manfred Rüttgers (v.l.) von der IG Schausteller. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Die Schutzimpfung, davon sind alle Unterstützer überzeugt, ist ein wichtiger Schritt zur Rückkehr in ein normaleres Leben. So schlossen sich dem Reuschenberger Aufruf die Schützen aus Allerheiligen, Grimlinghausen, Erfttal, Holzheim, Rosellen von der Furth und vom Neusser Bürger-Schützen-Verein an. Sie ließen sich am Quirinus-Münster fotografieren und wollen so dokumentieren, dass sie dabei sind. Allerdings werden die Unterstützerfotos auf den Internet- und Facebookseiten der Vereine wie auch bei der Interessengemeinschaft der Schausteller erst jetzt und zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo langsam aber sicher ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Denn ein Sonderkontingent für Schützen wird es nicht geben, sagt Schillings – und vordrängeln wolle sich niemand.

Martin Flecken, Präsident des Bürger-Schützen-Vereins Neuss. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Sebastian Krings vertritt als Schützenkönig den Heimatverein Rosellen. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Grimlinghausen schickte Jennifer Brüggen vom TC „Frei weg“. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Für Erfttals Artillerie lächelt Yvonne Buchholz. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Vizepräsident Klaus Habbig repräsentiert den BSV Holzeim. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Schütze, aber auch Schirmherr: Bürgermeister Reiner Breuer. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Paul-Josef Schmitz, Schützenkönig der Bruderschaft Allerheiligen. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan

Für die Further kamen Heinz-Josef und Ursula Bittner als Königspaar. Foto: Daniel Schillings/BSV Reuschenberg/Graca Darius Bialojan