Forschung zu Stoffwechsel-Erkrankungen Die Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres kommt aus Neuss

Bis dieser Einsatz von Datenauswertung in der Medizin flächendeckend genutzt werde, müsse sich noch einiges tun, sagt Schneider. „Ich glaube, die Schnittstelle zwischen Medizinern, die gut genug in Informatik sind, um diese Analysen durchzuführen, ist noch nicht so hoch.“ Daher setzt sie sich nun dafür ein, dass Biostatistik und Künstliche Intelligenz präsenter im Medizinstudium werden. An der Universität in Aachen bietet sie dazu Kurse für Studierende an. „Selbst wenn man die Programmierung nicht selbst durchführt, muss man das Thema verstehen und anwenden können. Das wird in der Zukunft immer wichtiger werden“, sagt sie.