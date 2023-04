Schwangerschaftsabbrüche im Rhein-Kreis Neuss Zahl der Beratungen zur Abtreibung steigt

„Wir gehen in unserer Beratung auf die persönlichen Bedürfnisse der Frauen ein. Das machen wir direkt am Anfang deutlich“, berichtet Christa Schwandner von der Neusser Beratungsstelle donum vitae. Auch beim Neusser Gesundheitsamt bemühe man sich um ein vertrauensvolles Gespräch. „Die Beratung soll Verständnis bewirken und gemeinsam mit der Klientin beide Seiten betrachten, sie soll aber auf gar keinen Fall bevormunden“, so Just. In der Beratung können die Frauen über ihre aktuelle Lebenssituation berichten. Aufgrund dessen erfolgt eine individuelle Beratung – sowohl finanziell, psychosozial als auch zu Teilen gesundheitlich.