Shakespeare-Festival Wortwitziges Finale im Neusser Globe

Den gefeierten Abschluss des diesjährigen Shakespeare-Festivals bildete der Besuch der englischen „Handle Bards“ mit der Komödie „Much ado about nothing“. Hierzu gab es ein kluges Programmheft der Neusser Dramaturgie, in dem auf mögliche Lesarten des Titels hingewiesen wurde. Wenn man das zweite „h“ wegließe, böte das elisabethanische Englisch ein „noting“ an, das in diesem Lustspiel als Ausdruck des Wahrnehmens und Erkennens verwendet wird. Als „noting“ tatsächlich auf der Bühne gesprochen wurde, war es längst um jede ernsthafte Interpretation geschehen.

Handlungsort der turbulenten Komödie ist Messina. Dort spricht man bekanntlich Italienisch. Wenn aber der internationale Giro d’Italia zu Besuch kommt, bemüht man sich auch mal auf Englisch. Mit der Inszenierung der „Handle Bards“ hat das zweierlei zu tun. Zum einen nennt sich die Truppe „cycling Shakespearean actors“ also „radfahrende Sh.-Schauspieler“. Statt einer Startnummer tragen sie ein Wams mit den Anfangsbuchstaben ihrer jeweils gerade gespielten Rolle. Zum anderen gibt es im Vereinigten Königreich seit Jahrzehnten einen Running Gag über „the Italian who went to Malta“. Jener Reisende wollte im englischsprachigen Restaurant nach einer Gabel fragen, sein „fork“ klang aber wie „f*ck“. Im Globe war es nun ein örtlicher Polizist, der sich im Englischen versuchte. Sein stolzes „I am an Ace“ klang dann leider wie „I am an Arse“ und verursachte stürmisches Lachen.

Diese kleine Einlage war aber nur ein Appetithappen, dem ein temporeicher Abend folgte, gespickt mit weiteren Einfällen. Vier junge Darsteller, drei Männer und eine Frau, teilten sich das zehnköpfige Personaltableau. Da blieb die Verwirrung nicht aus, denn Bronte Tadman hatte neben ihrer wichtigen „Beatrice“ noch vier männliche Rollen auf die Bühne zu stemmen. Was sie aber mit großem Elan und nimmermüder Begeisterung auf das Schönste erledigte. Auch um die Personalknappheit zu überwinden, überließ man die Rolle der Hero, also jener jungen Frau, die heiraten sollte, dann einer Intrige zum Opfer fiel, mit dem Tod bestraft wurde und am Ende wieder lebendig ins Rampenlicht zappelte, einer Marionette. Wenn es aber enger wurde, und Ross Ford, Robin Harris und William Ross-Fawcett weiter nach personeller Verstärkung suchten, bediente sie sich in der ersten Reihe des Publikums.

Die Handlung von „Much ado about nothing“ besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Da ist einmal die schöne Hero, die mit dem Grafen Claudio verheiratet soll. Dann sind da Benedick und Beatrice, an denen der Barde seine Fähigkeit zu geistreich-witzigem Streitgespräch vorzeigt, und es gibt die einfachen Bürger, ausdrucksstark in ihrer Einfältigkeit. Hinzu kommt mit Don John ein richtig böser Intrigant. Die „Handle Bards“ erzählten das in einer Art Roadshow mit Rennrädern, von denen sie nur die Lenkstange einsetzten. Wenn sie diese einmal abstellten, dann nur, um zur Flöte, Gitarre, Laute oder Okulele zu greifen. Denn, wie heißt es gleich zu Beginn von „Twelfth Night“ (Was ihr wollt): „If music be the food of love, play on“ (Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spiel weiter). Die Tage in Messina vergingen wie im Flug, vorgeführt durch die Abfolge von Sonne- und Mondbildern. Die Truppe liebte es knallig-bunt, man trug Kniestrümpfe in den Grundfarben, und man staunte auf Deutsch über einen Obstkorb: „Da ist eine Plastikzitrone“.

Nach der Pause öffnete sich plötzlich der Unterboden. Heraus krochen die Konstabler Verges und Dogberry. Zur Bewältigung eventueller Unruhen beim Giro d’Italia hatten sie vorsichtshalber noch einen Kurs in Capoeira, dem brasilianischem Schaukampf belegt, das Diplom aber wohl vergeigt. Auch das unterhaltsame Spiel der Ordnungshüter fügte sich großartig ein und passte zum Abschluss dieses von den Besuchern so sehr geschätzten Festivals.