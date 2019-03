Abschluss der Internationalen Tanzwochen in Neuss: Meisterhaftes Gastspiel der New Yorker Dance Company

Neuss Für ein paar Sekunden blitzt das Bild von Eisschnellläufern auf, die mit kraftvollen Armschwüngen ihre Bahnen ziehen. Dann beginnt ein Strudel von Bewegungen, der schier atemlos macht. „Half Life“ ist pure Dynamik, Rasanz, Unrast.

Im August 2018 verstarb Paul Taylor, Gründer und bis zu seinem Tod künstlerischer Leiter der berühmten New Yorker Dance Company. Er schuf die Choreografie für „Scudorama“, dem zweiten Stück des dreiteiligen Abends. 1963 wurde es uraufgeführt und 2008 runderneuert. Der Titel beschreibt eine Wolkenformation, die in Fetzen über den Himmel rast. Paul Taylor thematisierte nach eigener Interpretation in diesem düsteren „Tanz des Todes mit leichten Berührungen“ die sorgenvolle Zeit nach der Kuba-Krise, geprägt von Ängsten vor einer nuklearen Katastrophe. Unterstrichen wird die unheilvolle Atmosphäre, die „Scudorama“ ausstrahlt, durch die klagende, dann wieder strenge Musik von Clarence Johnson. Wieder wird ein schnelles Tempo vorgelegt, die acht Tänzer sind gejagte, getriebene Gestalten. In dicke Decken gehüllt, kauern sie bisweilen auf dem Boden oder robben wie zottelige Tiere ungelenk über die Bühne. Meisterhaft, aber beklemmend.