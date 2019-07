Abschiedsgrüße von der Realschule Südstadt : Neusser Ballontraube in Weinbergen entdeckt

Foto: Hilke Winterhoff 5 Bilder Neusser Ballontraube in Weinbergern entdeckt.

Neuss/Trier Die Realschule Südstadt hat bei ihrer Abschiedsfeier 150 Ballons in die Ferne geschickt. 32 davon wurden jetzt in Trier gefunden.

Eigentlich war es ein ganz normaler Morgen-Spaziergang mit ihrem kleinen Hund Murphy – einem Sheltie-Pudel –, doch dann entdeckte Hilke Winterhoff plötzlich etwas in den Weinbergen. Was hatte es damit auf sich? Die 51-Jährige wohnt in Trier, unweit des sogenannten Petrisbergs, der östlich der Innenstadt liegt – ein viel besuchter Aussichtspunkt, an dem auch der sogenannte Weinkulturpfad beginnt.

Hilke Winterhoff mit den gefundenen Ballons. Foto: Hilke Winterhoff

Doch zurück zum Spaziergang. Inmitten der grünen Blätter entdeckte Hilke Winterhoff aus der Ferne weiße, runde Objekte. Als sich die Triererin näherte, wurde klar: das sind Ballons – und zwar mit Neusser Bezug. Auf jedem der 32 Objekte war das Logo der Realschule Südstadt zu sehen. An jedem Ballon hing zudem eine Karte mit etwas Text: „Was es ist und was es war, das wird uns erst zum Abschied klar“ ist unter anderem zu lesen. Auf einer anderen Karte wird deutlich, was es mit den Ballons auf sich hat: „Die Städtische Realschule Südstadt bedankt sich für 15 Jahre lebendiges Schulleben. Wir schließen unsere Tore und verabschieden uns.“

Bereits von weitem waren die weißen, runden Objekte zu sehen. Foto: Hilke Winterhoff

Der Hintergrund: Am vergangenen Freitag fand die Abschiedsfeier der Realschule an der Weberstraße statt. Die Schüler des letzten Jahrgangs, 77 Jugendliche, wurden dabei entlassen. Im Rahmen der Zeremonie wurden rund 150 Ballons von Schülern und Lehrern in die Ferne geschickt. Teils einzeln und zum Teil in Bündeln. Eines der Bündel landete jetzt Trier – gut 200 Kilometer von Neuss entfernt. Der Wind hat also ganze Arbeit geleistet.

Über 200 Kilometer sind die Ballons geflogen. Foto: Hilke Winterhoff

Die Kommissarische Schulleiterin, Sandra Klüser-Hanné, freut sich über den Fund von Hilke Winterhoff. Auch eine weitere Dame habe sich bereits gemeldet, die Ballons von der Entlassfeier gefunden hat. Diese wohne allerdings in der Eifel.

An den Ballons waren kleine Karten befestigt. Foto: Hilke Winterhoff

Es sind nur wenige schöne Nachrichten, die Sandra Klüser-Hanné in diesen Tagen erreichen. Zu tief sitzt noch die Traurigkeit, dass die Realschule Südstadt nun der Vergangenheit angehört – dass das Team, das über die Jahre zusammengewachsen ist, nun auseinandergerissen wird. Zwei Wochen bleiben noch Zeit, dann muss das Gebäude an der Weberstraße besenrein übergeben werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Die Schulleiterin macht keinen Hehl daraus, dass sie nicht die Meinung der politischen Mehrheit in Neuss teilt und weiterhin vom Konzept Realschule überzeugt ist.

Trotz dieser für sie und ihre Kollegen niederschmetternde Entwicklung nehme sie die Entscheidung allerdings nicht persönlich, wenngleich der Abschied am Freitag ein sehr emotionaler gewesen sei, wie die 37-Jährige betont.