Rektorin Maria Meyen geht in den Ruhestand 23 Jahre im Dienst der Neusser Schulen

Vor 23 Jahren wurde in Berlin das neue Bundeskanzleramt eröffnet, in der Bundeswehr durften Frauen erstmals den Dienst an der Waffe verrichten und die ersten Starterkits mit Euro-Münzen wurden verkauft. 2001 markierte die Einführung zahlreicher Neuerungen – auch in Neuss. Denn zum Start des neuen Schuljahres sollte für Maria Meyen auch ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Vor 23 Jahren übernahm die Neusserin die Leitung an der Pestalozzischule und kurz darauf auch die Funktion als Sprecherin der Neusser Grundschulen. Nun sind es nur noch wenige Tage, bis die 65-Jährige ihr Schulbüro ein letztes Mal betritt. Der 31. Juli ist Meyens letzter Arbeitstag, bevor sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen.