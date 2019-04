An Neusser Schulen startet die Mottwoche : Mottotage der Abiturienten: Schulen setzen Grenzen

Mit der Abiparade feiern die Schüler den letzten Schultag. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Neuss Die letzte Woche vor den Osterferien prägen in besonderer Weise die künftigen Abiturienten, die am kommenden Freitag mit der Abi-Parade ihren letzten Schultag feiern. Aber schon am heutigen Montag startet in Gymnasien und Gesamtschulen die Mottowoche , in der die Absolventen in spe mal als Schlafmütze oder auch als Kindheitsheld verkleidet, zum Unterricht erscheinen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Obwohl die Prüfungen noch ausstehen und keiner der Oberstufenschüler seinen Abschluss sicher in der Tasche hat, wird gefeiert. Für alle Beteiligten ist diese bunte letzte Woche ein großer Spaß. Damit dabei nicht allzu sehr über die Stränge geschlagen wird, haben sich Schüler und Lehrerkollegien auf Absprachen und Spielregeln verständigt, zum Beispiel am Erzbischöflichem Gymnasium Marienberg. Mündliche Absprachen auf Vertrauensbasis bilden dort den Rahmen. Am Marie-Curie-Gymnasium ist es der Schulleiterin Emmy Tressel wichtig, dass diese Woche verträglich für die anderen Schüler gestaltet wird. Denn die haben noch normalen Unterricht. Am Gymnasium Norf setzt die Schulleitung auf Transparenz. Die Abiturienten planen und gestalten die Woche, allerdings muss alles der Schulleitung vorgelegt werden. Die Schüler seien da aber verantwortungsbewusst und es komme nur sehr selten vor, „dass wir da tatsächlich etwas streichen müssten“, sagt Oberstufenkoordinator Raoul Zühlke. Auch am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium wird ein Rahmen abgesteckt. Die Abiturienten werden bei der Planung unterstützt, aber auch daran erinnert, dass in dieser letzten Woche noch wichtige Themen zu besprechen sind. Schulleiter Markus Wölke versteht, „dass es schwer für die Schüler ist, diesen Spagat hinzubekommen“. Aber diese Woche sei eben auch die letzte Möglichkeit vor den Prüfungen, den Schülern Infos für die Abiturprüfungen zu geben.

(NGZ)