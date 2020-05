Fünf Fakten zum Abitur in Neuss : „Als würden wir etwas Illegales machen“

Neuss Die Ungewissheit, ob und wann Prüfungen stattfinden können, und das Verbot, Lerngruppen zu bilden, sind nur zwei Dinge, mit denen Abiturienten zu kämpfen haben. Auch die Prüfungen selbst fielen anders aus als in den Vorjahren.

Am 16. März wurden in NRW landesweit die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Für die Schüler begann eine ungewisse Zeit. Niemand konnte vorhersagen, ob und wann der Schulbetrieb weiter gehen kann und ob die Abschlussprüfungen wie geplant hätten absolviert werden können.

Die Abitur-Klausuren in Nordrhein-Westfalen haben sich um drei Wochen verschoben. Sie haben am 12. Mai begonnen, die letzte wurde am 25. Mai geschrieben. Die mündlichen Prüfungen haben am 26. Mai begonnen, ebenso die Nachschreibetermine. Bis zum 9. Juni können diese noch stattfinden.