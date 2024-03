Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss „Muhammad Abi“ – so organisiert man eine Motto-Woche

Insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler werden in diesem Jahr ihr Abitur an der Janusz-

Korczak-Gesamtschule in Neuss absolvieren. Das Motto für ihre Abi-Tage war schnell gefunden. „Vor sechs Monaten haben wir schon angefangen, die Motto-Woche zu organisieren. Es wurden verschiedene Themen vorgestellt und wir haben uns ziemlich schnell und demokratisch für das Motto ,Muhammad Abi‘ entschieden", sagt Abiturientin Lina Ottmaa am Mittwoch beim Besuch unserer Redaktion. „Unsere Stufe ist bekannt dafür, dass wir impulsiv und aufbrausend sind und immer stark – genau wie Muhammad Ali. Das Motto passt zu uns wie die Faust aufs Auge", fügt ihre Schulkameradin Berfin Aslan hinzu.