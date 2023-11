Abfallwirtschaft im Rhein-Kreis vor Richtungsentscheidung Das Müll-Dilemma

Soll man den Hausmüll aus dem Kreis künftig unsortiert in der MVA Krefeld komplett verbrennen – also thermisch verwerten – lassen, oder noch akribischer sortieren? Das sind die beiden Optionen, über die die Politik im Kreis zu entscheiden hat. Sie muss entscheiden, weil die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) auf der Deponie in Grefrath das Ende ihrer technischen Lebenserwartung erreicht. Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro stehen an, wenn die Sortier-Option umgesetzt wird. SPD und Grüne im Kreistag haben schon durchblicken lassen, ihr den Vorzug zu geben, denn im Müll steckt noch immer viel Recycling-Potenzial.