A57: Neusser Koalition will Umgehungsstraße

Neuss CDU und Grüne wollen so die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum nun doch noch möglich machen.

Angesichts massiver Bürgerproteste gegen die Erweiterung des Gewerbegebietes an Krupp- und Dieselstraße um genau 22,6 Hektar, tritt die Koalition von CDU und Grünen jetzt die Flucht nach vorne an. Sie beantragt den Bau einer Umgehungsstraße, die dieses Gewerbegebiet an die projektierte Anschlussstelle Delrath zur A 57 anschließen soll. Der Antrag dazu soll den Planungsausschuss in der Sitzung am 20. Juni beschäftigen.