A57 bei Neuss : Verdacht auf Autobahn-Rennen - Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Neuss Nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der A57 bei Neuss hat die Polizei zwei Fahrer gestoppt. Die Sportwagen der Männer, ein Audi und ein Mercedes, wurden beschlagnahmt.

Für zwei Autofahrer aus Mettmann und Kempen endete am Freitagabend ein mutmaßliches Autorennen auf der A57 in Richtung Krefeld, als sie in Höhe der Ausfahrt Holzbüttgen von einer Zivilstreife angehalten und kontrolliert wurden. Den Beamten waren die Fahrzeuge gegen 18.25 Uhr an der Anschlussstelle Norf aufgefallen.