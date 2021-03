A57 in Neuss : Erneut wurde eine Baustellenbake von Autobahnbrücke geworfen

A57 in Neuss

Neuss Hat es die Polizei mit einem oder sogar mehreren Serientätern zu tun? Diese Frage steht nach einem schockierenden Vorfall im Raum, der sich in der Nacht zu vergangenem Samstag ereignet hat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fahndeten die Ermittler entsprechend intensiv in der Nacht unter Einsatz mehrerer Streifenwagen und auch eines Polizeihubschraubers nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Am Tatort konnte die Polizei Beweise sicherstellen, die derzeit noch auf mögliche Spuren untersucht werden.