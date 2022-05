Nahverkehr in Neuss : Startschuss fürs 9-Euro-Ticket

Neuss Die Stadtwerke Neuss haben mit dem Verkauf des neuen Angebots begonnen. Nach der am Freitag erfolgten Zustimmung des Bundesrates steht dem Start des „9-Euro-Tickets“ zum 1. Juni in Neuss nichts mehr im Weg.

(NGZ) Die Stadtwerke Neuss haben den Verkauf der „Schnupperabos“ nun begonnen. Sowohl im Kunden-Center an der Krefelder Straße, in den über das Stadtgebiet verteilten 18 Vorverkaufsstellen, an den Fahrkartenautomaten als auch beim Fahrpersonal in den Bussen kann das ÖPNV-Ticket ab sofort erworben werden. Das teilten die Stadtwerke am Freitag mit. Zum 1. Juni folgt dann noch die „neuss mobil“-App. Unter dem Motto „9 für 90“ kann mit dem Discountticket drei Monate lang bundesweit der öffentliche Nahverkehr benutzt werden. Der Monatspreis liegt bei 9 Euro.