Neusserin mit fast 80 an der Kasse Frau Schnitzler will nicht aufhören

Neuss · Während andere Senioren in ihrem Alter die Rente genießen, scannt Relindis Schnitzler regelmäßig Waren im Edeka-Markt am Berghäuschensweg. Mit fast 80 Jahren ist sie die wohl älteste Kassierin in Neuss. Was sie in den vergangenen Jahren alles erlebt hat.

17.04.2024 , 04:50 Uhr

Hinter der Kasse im Edeka-Markt am Berghäuschensweg fühlt sich Relindis Schnitzler wohl. Foto: Andreas Woitschützke

Von Julia Stratmann