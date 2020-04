Kostenpflichtiger Inhalt: Die Not der Nachkriegszeit in Neuss : Hungrig, krank und ohne Wohnung

Unzureichende Bekleidung war eines der großen Problem in der Nachkriegszeit. Vor allem tragfähige Schuhe und Winterkleidung fehlten. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Die Not der Neusser Bevölkerung hatte in der Nachkriegszeit viele Gesichter. Erst mit der Währungsreform 1948 setzte der Aufschwung ein. Ein Blick in die harte Vergangenheit.