Neuss: 70 Jahre Israel - Zeitzeuge feiert in Neuss

Neuss Früherer israelischer Botschafter eröffnete gestern neue Gesprächsreihe mit packender Geschichtsstunde in der ISR.

Sein Amt als Botschafter seiens Landes hat Avi Primor offiziell 1999 aufgegeben - Sympathieträger seines Landes bleibt er aber offenbar auf Lebenszeit. Wer gestern Abend die Gelegenheit hatte, dem inzwischen 83-Jährigen in der Internationalen Schule (ISR) zuzuhören, erlebte eine packende Geschichtsstunde, in die viel Persönliches eingewoben war. Und zu einem Zeitpunkt, an dem Israel die Erklärung der Unabhängigkeit vor 70 Jahren feiert, der US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat und gestern 37 Menschen im Gaza-Streifen den Tod fanden. Darauf wies Hausherr Peter Soliman bei seiner Begrüßung hin und ergänzte: "Aber kaum jemand wäre so geeignet, die Geschehnisse einzuordnen, wie Avi Primor."