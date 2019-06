Parknot im Stadionviertel : 68 zusätzliche Parkplätze am Lukaskrankenhaus

Neuss Das Parken rund um das Lukaskrankenhaus beschäftigt Anwohner, Mitarbeiter, Besucher – und die Politik. Im Planungsausschuss hatte Krankenhaus-Geschäftsführer Nicolas Krämer zuletzt Vorschläge für eine Entschärfung der Lage präsentiert, für die er sich auch im Verwaltungsrat stark machen wolle.

Dieses Aufsichtsgremium stimmte jetzt einem Vorschlag zu, der vor fünf Jahren noch abgelehnt worden war – dem Neubau von 68 zusätzliche Mitarbeiter-Parkplätzen auf dem Klinikgelände. Und das noch in diesem Jahr, wie Krämer im Anschluss an die Sitzung mitteilte. 276.000 Euro hat der Verwaltungsrat dafür bewilligt. Außerdem wird die kostenfreie Parkzeit auf dem 168 Stellplätze zählenden Besucherparkplatz von derzeit 15 auf 30 Minuten ausgedehnt. Diese Regelung gilt ab dem 1. Juli. Sie wird für das Krankenhaus Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe nach sich ziehen. Die Hoffnung aber ist, dass Kurzeitbesucher dann nicht mehr im Wohnstraßen rund um das Krankenhaus nach kostenfreien Parkmöglichkeiten zu suchen. „Die gute Nachbarschaft mit den Anwohnern ist uns wichtig“, sagt Krämer, der deshalb auch alle Mitarbeiter bitten will, wenn möglich per Bus oder Rad zur Arbeit zu kommen.