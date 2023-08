Nach 65 Ehejahren Das Neusser Ehepaar Quast feiert Eiserne Hochzeit

Die beiden fuhren am liebsten in die Eifel, in der Nähe von Blankenheim stand eine Zeit lang sogar der eigene Wohnwagen. Noch bis vor zwei Jahren fanden nach wie vor Ausflüge in die Eifel statt, auch wenn es sich dann eher um Tagesausflüge anstatt um ganze Wochenenden gehandelt habe, fügte Ruth Quast hinzu. Als es vor zwei Jahren zur Flutkatastrophe im Ahrtal kam, sei allerdings auch der Wohnwagen, der in Ahrdorf stand, einfach weggespült worden. „Das war sehr schade. Seitdem waren wir auch aufgrund des Alters nicht mehr da", bedauert Ruth.