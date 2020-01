Diamanthochzeit in Neuss : Gefunkt hat’s vor der Kirche

Neuss Josef und Marianne Mai aus Rosellerheide feiern Diamanthochzeit. „Es ist schon eine Leistung, so lange verheiratet zu sein“, sagt Tochter Silvia, „sie haben nie aufgegeben“.

Wenn sie gefragt werden, wie alles angefangen hat, dann überlegen beide einen Moment. „Vom Ansehen kannten wir uns schon“, sagt Marianne. Damals lebten sie noch in Düsseldorf und besuchten dieselbe Kirchengemeinde, doch mehr als ein paar verstohlene Blicke war da lange nicht. Schon lange wollte er sie mal ansprechen. „Das war gar nicht so einfach“, erinnert Josef sich.

Ehen im Wandel Gemessen an der Gesamtbevölkerung gab es in den 50er Jahren (im früheren Bundesgebiet) noch fast zehn Eheschließungen je 1000 Einwohner jährlich, waren es 2016 noch fünf.

Die beiden zogen nach Derendorf. Als Josef Vermessungsbeamter beim Rhein-Kreis Neuss wurde, zog die junge Familie nach Grevenbroich. 1963 wurde das dritte Kind geboren. Sie bauten in Schlicherum ein Haus, lebten dort 40 Jahre, bis sie schließlich eine Wohnung im Haus ihrer Tochter Silvia Richartz in Neuss bezogen. „Es ist alles so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Marianne. „Ja, das stimmt“, sagt Josef. Schauen sie jetzt, mit 85 und 86 Jahren, auf ihr Leben zurück, finden beide, dass ihre Kinder und ihre Enkel das Schönste sind, was ihnen passiert ist.

„Es ist schon eine Leistung, so lange verheiratet zu sein“, sagt Tochter Silvia, „sie haben nie aufgegeben“. Das geht nur, wenn sich beide gegenseitig wertschätzen. Trotz oder wahrscheinlich gerade weil der andere anders ist. „Es ist langweilig, wenn alle gleich sind. So ist das Leben viel interessanter“, sagt Marianne Mai. Zum halben Jahrhundert Ehe gab es noch ein großes Fest, doch nach der Goldhochzeit wollen sie nun lieber im vertrauten Familienkreis feiern – mit ihren drei Kindern und fünf Enkeln. Am Wochenende vorher fahren alle zusammen in die Eifel. „Sie müssen das jetzt auch nicht so groß schreiben“, sagt Marianne Mai noch einmal ganz bescheiden zum Abschied.