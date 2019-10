„Eröffnungsbilanz“ der Stadt Neuss : 52-Punkte-Programm für den Klimaschutz

Was tut die Stadt bereits, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren? Dennis Fels stellt Ideen und erste Erfolge vor.

Im Juni soll der Entwurf für ein neues Klimaschutzkonzept stehen. In dem alten Papier, sagt Fels, „kommt das Thema Mobilität zu kurz“. In einem Eckpunktepapier, das Bürgermeister Reiner Breuer zum Einstieg in die neue Klimaschutzdebatte vorgelegt hat, wird deshalb „Mobilität“ ein zentrales Handlungsfeld.

In die Klimabilanz beim Thema „Heizen“ fließen auch das Fernwärmenetz in Allerheiligen und eine Pilotanlage zur Verwendung von Holzpellets als Brennstoff ein. Großen Raum im Programm nehmen neben diesem Aspekt das Feld Energieberatung, Energieeinsparung und die energetische Sanierung von Gebäuden ein. Oder der Ausbau einer energieeffizienten Straßenbeleuchtung. An alledem werde kontinuierlich gearbeitet, sagt Fels.