50 Jahre Kita Weberstraße Eine eigene Hymne zum Jubiläum der Kita 88

Mit einem großen Sommerfest feiert die Kindertagesstraße 88 an der Weberstraße am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 16 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen. Damit ist die inzwischen fünfgruppige Einrichtung eine der ältesten Elterninitiativen in Neuss und betreut aktuell 104 Kinder.