Schlittschuh-Klub fordert Antworten 50 Jahre Eissporthalle Neuss – Zukunft ist ungewiss

Im Herbst 1973 öffnete die Eissporthalle in Neuss erstmals ihre Türen für die Fans des Eissports. Damit war auch der Grundstein für den Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) gelegt. Mitglieder, die damals als vierjährige Kinder mit dem Eiskunstlaufsport begonnen haben, gestalten heute als erwachsene Sportler das traditionelle Weihnachtsmärchen mit. In diesem Jahr wird „Die Weihnachtsgeschichte“ frei nach Charles Dickens aufgeführt, Premiere ist am Sonntag, 3. Dezember. Doch mit Blick auf die nötigen Sanierungen scheint die Zukunft dieser Veranstaltung und des vereinsbezogenen Eissports in Neuss in Gefahr.