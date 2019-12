Jahresausstellung in Neuss : Kunstbeobachtungen aus einem Jahr

Jahresausstellung in Neuss

Neuss In der Alten Post hat Kurator Klaus Richter 43 Künstler zur obligatorische Jahresausstellung „Kunst aus Neuss“ eingeladen.

230 Objekte aus Fotografie, Malerei und Zeichnung, dazu noch Installationen und Skulpturen, von insgesamt 43 Künstlern unterschiedlichen Alters und verschiedener Positionen – aus dieser Fülle eine Ausstellung zu machen, die wie aus einem Guss wirkt, ist schon eine Kunst für sich. Klaus Richter hat das (wieder einmal) geschafft. Auch die 72. Jahresausstellung „Kunst aus Neuss“ steht – was der städtische Kurator und stellvertretende Leiter der Alten Post noch am Montagmorgen selbst nicht für möglich gehalten hat. Sagt er.

Der allerdings ist auch Künstler. „Und das ist auch wohl ein Grund, warum die Ausstellung wie eine Einheit wirkt“, meint Hans Ennen-Köffers, Leiter der Alten Post. Er ist davon überzeugt, dass Richter einen anderen Blick hat: „Ich bewundere an ihm, dass er jedes Mal einen Plan hat und sich regelmäßig davon verabschiedet, wenn die Werke erst mal da sind.“ Vor allem schafft Klaus Richter, was auch Kulturdezernentin Christiane Zangs von der Jahresausstellung sagt: in einem Zweijahres-Rhythmus immer wieder neue Positionen von professionellen und semi-professionellen Künstlern zu präsentieren.