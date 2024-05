40 Jahre Trinitatiskirche Rosellerheide Ein Gotteshaus ohne rechte Winkel

Schenck Die ersten Pläne zum Neubau gab es 1979. Damals hatten wir zunächst ein Grundstück an der Föhrenstraße im Auge. Die Stadt stellte uns dann aber das Grundstück an der Koniferenstraße zur Verfügung. Und obwohl es eine etwas eigenwillige Form hat, haben wir entschieden, dort zu bauen.

Hassebrauck Am 16. Juli 1981 tagte das Preisgericht zum Architektenwettbewerb. Die Auftragsvergabe für Bauausführung und -leitung erfolgte an das Architekturbüro Wolff und Reimar Kirchhoff, das im Jahr 2000 auch den Auftrag zur Planung des Glockenturms bekam. Das Preisgericht hatte damals über vier Entwürfe zu entscheiden. Ihm gehörte auch Pfarrer Schenck an – denn er sollte ja schließlich in der neuen Kirche arbeiten.