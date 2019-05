Ausstellung in Schloss Reuschenberg in Neuss : Wackerbarth reist mit dem roten Sofa um die Welt

Beate Düsterberg kuratierte die Ausstellung, die in Anwesenheit des Künstlers Horst Wackerbarth (l.) und von Bürgermeister Reiner Breuer im Schloss Reuschenberg eröffnet wurde. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Selikum Horst Wackerbarth porträtiert seit vier Jahrzehnten rund um den Globus mit der Kamera Menschen, die er auf einem Sofa Platz nehmen lässt. „A Callery of Mankind“ heißt das Projekt. Eine Auswahl der Bilder ist jetzt in Neuss zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

„40 Jahre Rote Couch“ (1979 - 2019) lautet der Titel einer Ausstellung, die am Sonntag mit einer sehr gut besuchten Vernissage im zu dieser Jahreszeit und bei schönem Wetter höchst idyllischen Schloss Reuschenberg in Selikum eröffnet wurde. Sie gilt dem Düsseldorfer Fotokünstler Horst Wackerbarth (68) und seinem weltberühmten roten Sofa, auf dem in vier Jahrzehnten mehr als 1000 Menschen porträtiert wurden. Steve Jobs, Jimmy Carter, Sting, Herbert Grönemeyer – er fotografierte sie alle.

Aber es geht dem Künstler bei weitem nicht nur um Prominente. Bei der Ausstellungseröffnung, bei der er sich über den Besuch vieler Weggefährten freute, betonte Horst Wackerbarth: „Ob jung oder alt, arm oder reich, prominent oder unbekannt – jeder ist einzigartig.“

Info Besuch der Ausstellung bis September möglich Ausstellung Die höchst sehenswerte Ausstellung ist bis Mitte September jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstalter ist die Kunstinitiative „Wurzeln und Flügel“. Besuche Führungen können unter Rufnummer 02131 4053580 oder post@wurzelnundfluegel.org vereinbart werden.

Seine Porträts entstanden in Metropolen, in der Eiswüste Alaskas, im tropischen Regenwald Südamerikas, in der Sahelzone Afrikas und in Dörfern Sibiriens. In der Neusser Ausstellung, die von der Kunstinitiative „Wurzeln und Flügel“ eingerichtet sowie von der Kunstliebhaberin und Goldschmiedin Beate Düsterberg kuratiert wurde, werden über 100 Bildwerke, 50 Video-Interviews und zwei Filmdokumente gezeigt, die im Zeitraum vom Herbst 1979 bis zum Frühjahr 2019 entstanden sind.

Das erste Foto mit roter Couch von 1979 zeigt Bauarbeiter in New York City, das jüngste Bild, am 30. März diesen Jahres in Mali aufgenommen, eine rote Couch, die im Boabab, einem 20 Meter hohen Affenbrotbaum hängt. Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden ohnehin Landschaften ohne Menschen. Gleichwohl faszinieren ebenso die Werke mit Menschen.

Die Couchpartner von Götz George (Schimanski) verkörpern die großen Migrationswellen im Ruhrgebiet: Polen, Südeuropa, Türkei. Fotografiert hat das vitale Bild Horst Wackerbarth 2010 auf der Duisburger Mercator-Insel.

Die Kuratorin hat die großformatigen Fotos oft in eine Beziehung gesetzt.. So korrespondiert der Toningenieur mit der jüdischen Tora vor dem Abriss der Gestapo-Zentrale in Weimar (1997) mit dem arbeitslosen Silvio Böhme. Nahezu alle Fotos nehmen den Betrachter für viele Minuten in Anspruch und verführen dabei, selbst bei dramatischen Szenen, zur Kontemplation.

Michael Gorbatschow, der ehemalige Präsident der Sowjetunion, hat das sehr genau beschrieben: „In den Bildern von Horst Wackerbarth liegt eine wohltuende Stille, die den Blick festhält.“ Bei über 1500 Arbeiten, die der Düsseldorfer mit und ohne Couch geschaffen hat, erhebt die Ausstellung keinen Anspruch auf vollständige Retrospektive. So bleiben Projekte wie „Heimkinder“ oder „Raphaelshaus Dormagen“ genau so unberücksichtigt wie alle Arbeiten ohne Couch.