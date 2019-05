Köln : 350 Craft-Biere in der Stadthalle

60 Brauereien aus ganz Europa präsentieren am Wochenende allerlei Köstlichkeiten in Köln-Mülheim, von Pale Ale, IPA und Stout bis zu Pils, Kölsch und Weißbier in allen Variationen. Besucher können die Biere an jedem Stand rund um die Stadthalle in Probiergrößen von 0,1 Liter testen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken