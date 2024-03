Live-Musik zur 31. Lokalrunde Ein Streifzug durch die Musikkneipen in Neuss

Karnevalslieder im Dom an einem Samstag in der Fastenzeit? Das gibt`s nur bei der Neusser Lokalrunde. Das Format, das in diesem Frühjahr schon zum 31. Mal stattfindet, bot am Samstag jungen und älteren Bands die Möglichkeit, bekannt zu werden oder zu bleiben und allen Neusser Kulturbegeisterten eine wunderbare musikalische Nacht. Ein Streifzug.