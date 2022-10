25 Jahre Inklusion in Neuss : „Felina ist prima“

Neuss Die „Initiative gemeinsam leben & lernen“ gilt als Vorkämpferin der Inklusion in Neuss. Jetzt feierte „igll“ das 25-jährige Bestehen – und hatte zwei ehemalige Minister unter den Gästen.

Inklusion fordert ein Wir. Wer das einmal verinnerlicht hat, wird einen Paradigmenwechsel erkennen, der für unsere Gesellschaft sehr heilsam sein könnte.“ Mit diesen Worten von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck beschloss die frühere stellvertretende Ministerpräsidentin und Schulministerin des Landes, Sylvia Löhrmann , ihre Glückwunschrede zum 25. Geburtstag der Initiative „Gemeinsam leben & lernen“ (igll), die am Samstag im Jugendzentrum „Haus“ am Hamtorwall mit 150 Mitgliedern und Freunden gefeiert wurde.

Daran, dass die ersten Schritte der Inklusion vor 25 Jahren nicht nur in Neuss mühsam und viele Widerstände zu überwinden waren, erinnerten unter anderem die Gründungsvorsitzende Ursula von Schönfeld. „Reformer sind am Ende nie glücklich“, ergänzte Löhrmann. Sie spielte mit diesem Zitat von Michael Gorbatschow auch auf eine selbst gemachte Erfahrung an. Denn sie war es, die – entsprechend einer eindeutigen Forderung der UN-Konvention – die Inklusion in Nordrhein-Westfalen gesetzlich umgesetzt hatte, dafür aber sei sie bei der Landtagswahl von den Wählern nicht belohnt worden.