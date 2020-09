24 Stunden Streik im Rheinland : Busse der Stadtwerke Neuss nicht betroffen

Neuss Am Dienstag will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Nahverkehr in NRW bestreiken. Die Busse der Stadtwerke Neuss sind nach aktuellem Stand nicht betroffen.

„Nach den uns vorliegenden Informationen werden die Buslinien der Stadtwerke Neuss am Dienstag nicht bestreikt“, heißt es auf der Facebookseite der Stadtwerke Neuss. Linien der Stadtwerke Neuss sind die 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 857, 858.

Auch der Betrieb der Linie SB53, die gemeinsam mit der Rheinbahn Düsseldorf betrieben wird, werde nicht beeinträchtigt sein.

Dagegen teilt die Rheinbahn mit, dass von ihnen am Dienstag keine U-Bahnen, Straßenbahnen oder Busse fahren werden. „Betroffen ist das gesamte Bedienungsgebiet der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.“ Das Unternehmen empfiehlt, auf S-Bahnen und Regionalzüge der Bahnunternehmen umzusteigen. Geld zurück gibt es nicht, wie die Rheinbahn betont: Es entfalle sowohl die Mobilitäts- als auch die Anschlussgarantie. Die Kundencenter sind ebenfalls geschlossen.

(NGZ)