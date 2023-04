So wird das Jubiläumsjahr der Bürger-Schützen Neuss feiert bis Dezember

Neuss · Der NBSV wird 200 Jahre alt und geht dafür in die Verlängerung. Mit dem Sommernachtslauf im Juni steigt er in ein umfangreiches Programm ein, das das zweite Halbjahr prägen soll. So sieht es aus.

25.04.2023, 17:55 Uhr

Die Komiteemitglieder Christoph Ulrich, Martin Flecken und Achim Robertz (v.l.) stellten das Jubiläumsprogramm der Neusser Schützen vor. Foto: Andreas Woitschützke

Von Christoph Kleinau

Zur Feier seines 200-jährigen Bestehens verzichtet der Neusser Bürger-Schützen-Verein auf ein Jubiläumsmotto. Denn die Zeile „Wir. Schützen. Neuss“, formuliert in der Corona-Pandemie, drückt nach Ansicht von Schützenpräsident Martin Flecken noch immer am überzeugendsten aus, „dass wir eins sind mit Neuss“. Und so soll das Jubiläum gefeiert werden.