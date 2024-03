Wandertipp von zwei Wahl-Neussern 20 Kilometer Grün – Wandern durch Neuss

Info

Ausgangspunkt Wer mit der Bahn anreist, kann die Tour durch das grüne Neuss am Hauptbahnhof starten. Schöner ist allerdings, wenn man an der Stadthalle beginnt. Da hält auch eine Bahn. Und Autofahrer finden da leichter einen Parkplatz.

Wanderzeit Schließt man sich Sabine Högener und Marc Reinermann an, ist man nach etwas mehr als vier Stunden reiner Gehzeit wieder am Ausgangspunkt. „Wir wandern in einem zügigen Tempo“, stellen sie klar.

Wegstrecke Durch Rosen- und Stadtgarten und über den Wierstraetweg geht es zunächst zum Hauptbahnhof und hinter der Unterführung nach links bis zum Nordkanal. In Höhe Geulenstraße, nach dann schon fünf Kilometern, wechselt man auf die andere Kanalseite und wandert am Kanal zurück, bis man am Epanchoir (Nordkanalallee) rechts abbiegt und – an der Obererft entlang – in den Reuschenberger Busch gelangt. Dem Zeichen der Cornelius-Wallfahrer folgend, kommt man zum Kinderbauernhof, wo man (bei Kilometerstand zwölf) gut verkürzen könnte. Weiter durch den Selikumer Park kommt man zur Erft und folgt dieser flussabwärts bis zur Mündung. Am Sporthafen vorbei geht es über den Rheindeich, bis man links durch das Euroga-Gelände und den Büropark Hammfeld zum Europadamm und wenig später zum Ausgangspunkt kommt.

Informationen Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.gruenes-herz-neuss.de Anmeldungen für die 20-Kilometer-Tour am 21. April sind schon jetzt per Mail an mail@gruenes-herz-neuss.de. Die Teilnahme wäre kostenlos.