20 Jahre InitiativeTandem Inklusion als Familiensache

Dass die eine Rekordbeteiligung aus dem Rhein-Kreis (146 inklusive Betreuern) aufzuweisen haben, hat sicher auch mit den Bemühungen der Tandem-Stiftung zu tun. Trotzdem macht sich deren Vorsitzende Sorgen um die Zukunft: „Die Zusammenarbeit mit den Vereinen klappt hervorragend, deren Interesse wird immer größer,“ konstatiert Jutta Zülow, muss aber einschränkend hinzufügen: „Die mit den Schulen funktioniert seit Corona und Lockdown so gut wie gar nicht mehr.“ Sogar das Herzstück des Ganzen, das gemeinsame Fahrradfahren auf den Tandem-Rädern, ist davon betroffen. „Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Engagement liegt,“ sagt Jutta Zülow, „sondern daran, worunter in Deutschland so viele Bereiche leiden: zu wenig Personal und zu viele bürokratische Hürden.“