Tipp für die ganze Familie : 170 Kinder haben ein Musical über eine Maus einstudiert

Neuss Neusser Kinder zeigen ihr Musical über Leo Lionnis Maus Frederick in zwei Vorstellungen.

Die Musikschule der Stadt Neuss präsentiert am Sonntag, 8. März, ein großes Projekt über ein kleines Nagetier: 170 Kinder der Musikschule der Stadt Neuss singen, spielen und musizieren gemeinsam das 45-minütige Kindermusical „Frederick die Maus“. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die beiden Vorstellungen, die um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr stattfinden, extra vom Romaneum in die größere Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule (Platz am Niedertor 6) verlegt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Frederick – das bekannte und beliebte Bilderbuch von Leo Lionni – gilt als Klassiker der Kinderliteratur. Die kleine Feldmaus erforscht, warum es nötig ist, aus den sonnigen, warmen Zeiten des Jahres wohltuende Erinnerungen an Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern zu bewahren, um in kalten, dunkleren Zeiten von diesen inneren Vorstellungen zehren zu können. Mit seiner Darstellung der Erzählung als Hörspiel erweiterte Fredrik Vahle die Geschichte um die Dimension der Musik und gibt so eine philosophische, nicht nur für Kinder gültige Antwort auf die Frage: „Welche Bedeutung hat der Umgang mit Kunst, Literatur und Musik in unserem Leben?“