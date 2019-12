Feier für Alleinstehende in Neuss : 160 Gäste kamen zur Weihnachtsfeier im Martin-Luther-Haus

Neuss „Meine Kinder sind in Urlaub, ich bin allein.“: Anne war jetzt zum ersten Mal auf der Heiligabendfeier für Alleinstehende.

„Man muss den Mut haben, ein Gespräch anzufangen“, sagte die 78-Jährige. Umso mehr freute sie sich, als plötzlich eine Bekannte auf sie zukam. Es hatte sich also gelohnt, nicht allein zu Hause zu bleiben. Die Feier wurde von der Diakonie Rhein-Kreis Neuss organisiert. 20 Ehrenamtler hatten die Besucher mit ihren Autos abgeholt und sie zum Martin-Luther-Haus an der Drususallee gebracht. Am Promi-Tisch saßen unter anderem die stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses, Anne Holt, die Seniorenbeauftragte Karin Kilb, Sozialdezernent Ralf Hörsken, Kreisdirektor Dirk Brügge, die Diakonie-Vorstände Christoph Havers und Bernd Gellrich, der neue Caritas-Vorstandsvorsitzende Hans-Werner Reisdorf sowie Bürgermeister Reiner Breuer.

Der tröstete die Einsamen mit der Statistik: „In Neus sind 88.408 Menschen alleinstehend, insofern sind Sie in guter Gesellschaft.“ Rund 160 Menschen waren gekommen, darunter viele neue Gesichter. Das fiel Annemarie Meise auf – die 74-Jährige half zum 39. Mal als eine von 30 Ehrenamtlerinnen und vermisste so manchen Stammgast. Dass es sich nicht um eine x-beliebige Feier, sondern um eine Heiligabendfeier handelte, war nicht nur am Weihnachtsbaum zu erkennen: Pfarrerin Anna Berkholz war für die sehr lebendige Andacht zuständig, der Shanty-Chor und die Musikgruppe des Eifelvereins unterhielten die Gäste. Die Begrüßung nahm André Fitzner vor, der neue Leiter des Geschäftsfeldes Familien- und Jugendhilfe bei der Diakonie. Uli Bräunig führte nicht nur gutgelaunt durch das Programm, er trat neben Martina Bayerl auch als „Voice of Neuss“ auf. Eine Tradition, die wieder gepflegt wurde: Es gab wie immer Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl aus der Küche des Crowne-Plaza-Hotels.