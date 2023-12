150 Jahre NGZ Ein Zeugnis rheinischen Selbstbewusstseins

Die Historikerin Annekathrin Schaller, die im Auftrag der Gesellschaft für Buchdruckerei die Geschichte der Neuß-Grevenbroicher Zeitung erforscht hat, beschreibt, wie über die Generationen die Gründerfamilien Unternehmen und Zeitung prägten und damit ihren Anspruch zum Ausdruck brachten, den sie bereits in der Ankündigung vom 23. Dezember 1873 formulierten: Für Wahrheit, Freiheit und Recht! Die Zeitung werde, so heißt es, „im politischen Theil über die Tagesereignisse berichten, sich dabei bemühend, unseren Besprechungen nur Thatsächlichkeit zugrunde zu legen“. Damit richtete sich die Neuß-Grevenbroicher Zeitung in ihrer Probenummer gegen die regierungstreuen Publikationen in Neuss und Grevenbroich und warb offensiv um Abonnenten, die jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag durch Boten oder per Post mit einer meinungsstarken Publikation beliefert werden sollten. Nach einem Jahr, im vierten Quartal 1874, war die Neuß-Grevenbroicher-Zeitung mit weitem Abstand die in Auflage und Auftritt wichtigste Informationsquelle in Stadt und Kreis. Mit negativen Folgen für die Mitarbeiter: Nicht nur die Schriftleiter, selbst die Zeitungsboten waren staatlichen Repressalien ausgesetzt. Wer im Staatsdienst stand, dürfte nicht nebenbei Zeitungen austragen. Wer allzu Kritisches schrieb, kam vor Gericht.