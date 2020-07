Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Rückblick : 150 Jahre Hammer Eisenbahnbrücke zwischen Neuss und Düsseldorf

An den Resten der alten Hammer Brücke, die 1987 unter Denkmalschutz gestellt wurde, entzündet sich bis in die Gegenwart die Phantasie der Planer. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Am 24. Juli 1870 wurde die Hammer Eisenbahnbrücke als erstes festes Brückenbauwerk zwischen Neuss und Düsseldorf in Betrieb genommen. Erste Nutzer waren deutsche Truppen auf dem Weg in den Krieg gegen Frankreich.