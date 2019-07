City-Familien-Sporttag in Neuss : Sport mit Schwert, Pom-Pom und Tennisball

Neuss Die zweite Auflage des City-Familien-Sporttages erwies sich als voller Erfolg. Zahlreiche Kinder nutzten die Angebote von 15 Vereinen.

Hendrik Schäfers trainiert zwei Mal in der Woche ein kleine Gruppe von sechs Männern und zwei Frauen, die sich diesem besonderen Sport verschrieben haben. „Wir beschäftigen uns mit dem Schwertkampf in den verschiedenen Epochen und machen Einhand- beziehungsweise Axtkämpfe wie einst die Nordmänner“, sagt Schäfers. Seine Lieblingsdisziplin ist aber der Kampf mit Schwert und Faustschild, dem Buckler, wie er im Tower-Fechtbuch beschrieben ist, das vermutlich um 1300 von einem Mönch aufgezeichnet wurde. „Man trägt keine Rüstung und fechtet mit scharfen Waffen“, sagt Schäfers, der diese Kunst auch auf Mittelaltermärkten zeigt.

Die Aktiven In den Vereinen sind alles in allem 34.000 Menschen jeden Alters organisiert.

In direkter Nachbarschaft hatte Neuss Marketing seinen Stand aufgebaut. Sprecherin Claudia Riepe und das Team verteilten unermüdlich City-Wasserbälle – wichtiger Bestandteil eines für die Ferien gestarteten Foto-Wettbewerbs, bei dem alle Neusser ihr schönstes Urlaubsfoto einreichen und unter anderem fünf Einkaufsgutscheine für Neuss gewinnen können. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf die zweite Auflage, die wir auf Wunsch der Sportvereine wieder in Kooperation mit dem Stadtsportverband veranstaltet haben“, sagt Claudia Riepe.

Von 120 Vereinen in Neuss stellten sich 15 vor, damit die Kinder die jeweilige Sportart direkt ausprobieren können. So auch der Neusser Eishockey-Verein um den Vorsitzenden Andreas Schrills. „Wir versuchen das, was wir auf dem Eis machen, hier trocken zu simulieren – mit einem Gleitbrett, Schussübungen, um den Kindern ein Gefühl für den Sport zu geben“, so Schrills. „Wir waren bei der Premiere im vergangenen Jahr auch dabei und freuen uns über die Möglichkeit, auf uns und auch auf die Eishalle aufmerksam zu machen. Das ist immer noch nicht genug im Bewusstsein der Neusser angekommen.“ Und er verwies schon einmal auf einen besonderen Termin am 14. Dezember: „Bei dem Spiel gegen Herford findet wieder unser Teddy Toss statt. Beim ersten Tor des Spiels werfen die Zuschauer die zuvor erworbenen Teddys auf das Eis, diese werden von unseren Kleinsten aufgesammelt und gemeinsam mit der Summe an die Aktion Lichtblicke gespendet.“ Ziel sei es, erstmals eine vierstellige Besucherzahl zu erreichen.