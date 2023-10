100 Jahre Neusser Traditionsverein TSV Norf weiht zum Geburtstag Freilufthalle ein

Vor Ort war am Samstag auch Christian Röckelein, er ist der Vertriebsleiter von McArena. „Es gibt jetzt rund 60 unserer Hallen in Deutschland“, erklärte Röckelein. Alleine in diesem Jahr seien zehn neue Hallen hinzugekommen. Am Freitag sei er in Wolfsburg bei der Eröffnung einer Halle, die in einem Rastermaß von fünf Metern in Fertigbauweise errichtet wird, gewesen. Das Besondere an den McArena-Sporthallen: Sie sind an den Seiten offen, aber überdacht, bieten somit Schutz vor Regen und Schnee und im Sommer auch vor der Sonne. Die Halle in Norf hat als Extra noch einen überdachten Vorbau mit einem gepflasterten Boden – der grüne Boden in der eigentlichen Arena ist ein Hockeyboden, der unter anderem auch geeignet ist für Sportarten wie Fußball, Basketball und Volleyball.