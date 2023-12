100 Jahre Stadtwerke Neuss Firmenjubiläum als Fest für die Kunden

Auf eine besondere Art arbeiteten Sabine Zellnig, Julia Stücke und Jürgen Scheer im ausgehenden Jahr wie das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins. Denn so wie dieses wirkten sie als ständiger Festausschuss, der nur darum bemüht war, aus dem Jubiläum der Stadtwerke ein Fest für die Kunden zu machen. Hunderte Neusser profitierten so von den Aktionen zum 100-Jährigen, die noch nicht ganz abgeschlossen sind. Das Finale steht am 26. Januar an, wenn 100 Kunden auf Einladung des Energieversorgers die Stunk-Sitzung besuchen dürfen.