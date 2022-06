Zum 100. Mal Was gibt‘s Neuss? : In 16 Jahren kamen 40.000 Netzwerker

Ein Zeitdokument! Zur Premiere am 28. September 2006 strömten 450 Gäste in die Eventhalle an der Hansastraße im Hafen, die heute für die Öffentlichkeit nicht mehr nutzbar ist. Damals durfte noch geraucht werden (l.). Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Am kommenden Donnerstag findet in der Wetthalle die 100. Auflage des Netzwerktreffens „Was gibt‘s Neuss“ statt. Die erste Veranstaltung gab es vor 16 Jahren.

Ingo Wolf war nordrhein-westfälischer Innenminister, als der FDP-Politiker mit einer kurzen, prägnanten Rede die Veranstaltungsreihe Was gibt’s Neuss? eröffnete; Landrat Dieter Patt und Bürgermeister Herbert Napp waren die Schirmherren, Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Mayfarth der Stargast. Mehr als 450 Premierengäste kamen am 28. September 2006 in die Eventhalle an der Hansastraße im Hafen – als die Standhaftesten unter ihnen den Heimweg antraten, war schon längst ein neuer Tag angebrochen. Fast 16 Jahre sind seither vergangen, fast 40.000 Gäste haben seither den Neusser Netzwerker-Treff besucht, der am Donnerstag (23.) seine 100. Auflage erlebt.

Die Erfolgsrezeptur ist geblieben: Wenn sich Meinungsbildner und Entscheider treffen, dann sind die Gäste das Programm. „Strukturierte Spontantreffen“, nennt Gastgeberin Annemarie Brems die persönlichen Begegnungen, für die es digital keinen adäquaten Ersatz gebe. Darum sei die Nachfrage auch ungebrochen hoch. Für Brems, die erst seit einigen Monaten die Event- und Netzwerkveranstaltungen der Rheinischen Post Mediengruppe verantwortet und aus dem Kongressbereich kommt, war es eine überraschende Erkenntnis: „Das Programm ohne Programm funktioniert.“

So wird es auch am Donnerstag sein, wenn in der Wetthalle auf dem Rennbahngelände 350 Gäste nach der 2G+-Regel erwartet werden. „Was gibt’s Neuss? ist über die Jahre hinweg zu einer Marke geworden“, sagt Ulf Wagner aus der Verlagsleitung der gastgebenden Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Gerade auch die Zeit der Pandemie habe belegt, wie wichtig das persönliche Gespräch sei: „Im Dialog kommt der spontane Impuls, die zündende Idee – oftmals auch in einer unverhofften Begegnung!“