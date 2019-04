Neuss feiert 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention : Blaues NGZ-Sofa steht beim Aktionstag Inklusion auf dem Markt

Neuss Wer Geburtstag feiert, der lädt sich gern Gäste ein. Zehn Jahre wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) alt. Ein Grund zum Feiern. Das meinen jedenfalls „Der Paritätische“ als Wohlfahrtsverband und die Inklusionsbeauftragte der Stadt, Mirjam Lenzen.

Die „UN-Behindertenrechtskonvention“ gilt seit zehn Jahren als Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung. In der Konvention werden die universellen Rechte für Menschen mit Behinderung festgeschrieben, gleichzeitig stellt sie klar, dass deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Alltag, in Schule und Beruf, beim Sport, in der Kultur oder in der Freizeit ein verbrieftes Recht und somit uneingeschränkt und selbstverständlich ist. Als deren Anwältin und Patin ist Mirjam Lenzen unterwegs. Die Inklusionsbeauftragte der Stadt wirbt für diese „Augenhöhe“ und fordert sie dort ein, wo sie noch nicht erreicht ist.